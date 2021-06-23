РИАМО - 23 июн. Купание на 27 водоемах разрешено в данный момент в Московской области, все они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщается на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.

Таким образом, купаться можно на озере Святом в Шатуре (городской пляж), на озере Юилейном в Рошале (городской пляж), на реке Гуслица в Егорьевске (з/о «Жукова Гора»), реке Люблевке в Егорьевске (з/о «Любляна»), реке Десне в Егорьевске (з/о вблизи д. Челохово).

Также на Холмовской дамбе в Егорьевске (з/о мкр Заречье), на пляже озера Сенеж в Солнечногорске, на реке Сестра в Клину, на реке Вязь в Клину, на пляже у реки Ора в Луховицах (п. Белоомут), на пляже озера «Голубое» в Луховицах, на пляже по ул. Правобережная в Зарайске.

Кроме того, купания разрешены на реке Ока в Коломне (микрорайон Колычево, в районе ул. Дмитрия Донского), на улице Бочманово и вблизи ул. Береговой.

Еще в Коломне можно искупаться в 200 м от автомобильного моста через реку, р. Коломенка. А в Озерах на северном берегу водоема карьера «Западный» вдоль ул. Луговой, на 888 км в районе наплавного моста, левый берег р. Ока в Озерах, на городском пляже во Фрязине, на пляже на реке Осетр в Серебряных Прудах.

В Электростали можно купаться на водоемах Западный, Южный, Юбилейный. В Краснознаменске у зоны отдыха с пляжем у озера, в Одинцове у бухты «Живописная», в Рузе у зоны отдыха с пляжем «Тихая Гавань», в Павловском Посаде на обводненном карьере «Байкал».

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