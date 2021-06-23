РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июн. Фестиваль редких автомобилей «Автокультура», ранее запланированный к проведению в ближайшие выходные в подмосковном Красногорске, перенесли на 28-29 августа, сообщается в Instagram-аккаунте музея-усадьбы «Архангельское».

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и объявленными ограничениями по проведению массовых мероприятий в Московской области, фестиваль «Автокультура» переносится на 28-29 августа. Эта вынужденная мера поможет сохранить здоровье граждан.

«За это время мы сможем еще лучше подготовиться к фестивалю, расширить масштабную экспозицию выставки, а также еще более разнообразить познавательную и развлекательную программы фестиваля», - говорится в сообщении.

Приобретенные ранее билеты будут действительны на новые даты проведения фестиваля согласно выбранному заранее дню недели - субботе или воскресенью.

Согласно постановлению правительства от 6 июня 2020 года №830, возврат денежных средств за билеты на перенесенные зрелищные мероприятия не осуществляется.

Автомобильная выставка «Автокультура» собирает на одной площадке редкие янгтаймеры, классические автомобили и спорткары.

Выставка пройдет на территории музея-усадьбы «Архангельское».