РИАМО - 23 июн. Поддержку Фонда кино получат пять подмосковных кинотеатров в Сергиевом Посаде, Одинцове, Королеве и Люберцах, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Фонд кино с 11 марта по 30 апреля принимал заявки на поддержку организаций, осуществляющих показ фильмов. Это было необходимо для создания условий показа отечественных фильмов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тыс. человек.

В результате отбора победителями от Подмосковья стали 5 учреждений культуры: сельский ДК «Юность» в деревне Березняки в Сергиево-Посадском округе; досуговый центр «Звездный» в поселении Богородское Сергиево-Посадского округа; культурно-досуговый центр «Октябрь» в городе Голицыно Одинцовского округа; два кинозала в деловом и культурном центре «Костино» в городе Королев; Красковский культурный центр» в поселке Малаховка в Люберцах.

Ранее Фонд кино уже проводил конкурсы, в результате которых 12 учреждений культуры области уже получили субсидии и провели переоснащение залов.