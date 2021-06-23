РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 июн. В микрорайоне Новое Павлино Балашихи планируют открыть опорный пункт полиции, с просьбой организовать его к первому заместителю главы администрации округа Сергею Лукичеву в ходе личного приема в среду обратились местные жители, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки прием прошел в дистанционном формате.

«Буквально месяц назад мы подписали продление инвестиционного контракта. Застройщик микрорайона передает нам под опорный пункт полиции нежилое помещение. Мы планируем принять его в этом или следующем году. Это зависит от даты ввода в эксплуатацию дома, в котором находится помещение», - сказал Лукичев.

Он добавил, что в штат участка войдет столько специалистов, сколько будет необходимо для обслуживания всего микрорайона Новое Павлино.

Во время приема первый замглавы администрации ответил еще на несколько вопросов, которые интересуют жителей микрорайона. Они касаются повышения транспортной доступности, строительства парковок, благоустройства общественных пространств.