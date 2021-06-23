РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 июн. Полицейские Щелкова задержали местную жительницу, которая подозревается в попытке сбыта метадона, при осмотре у нее обнаружено более 70 г наркотика, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Сотрудники отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД России «Щелковское» совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по Московской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий около одного из домов на Пролетарском проспекте задержали 43-летнюю местную жительницу, подозреваемую в сбыте наркотических средств.

В ходе осмотра места проживания задержанной обнаружены и изъяты 3 полимерных пакета и 3 свертка с веществом светлого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – метадон, масса которого составила более 70 г.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ.