РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 июн. В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи во Всемирный день мотоциклиста члены партии «Единая Россия» и ее сторонники в рамках партпроекта «Старший брат» организовали мастер-класс по мототехнике для ребят из экологического лагеря и молодогвардейцев городского округа, школьники смогли посидеть за рулем настоящих трассовых байков, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появились с 1992 года, когда энтузиасты во многих странах оставили свои автомобили в гараже и отправились на работу на мотоциклах и скутерах, так как они уменьшают риск возникновения пробок на дорогах, не требуют много места на парковках и потребляют меньше топлива, что положительно сказывается на состоянии окружающей среды.

В гости к юным балашихинцам приехали члены клуба мотопутешественников «МотоРеутовЮг». Они рассказали о различных видах мототехники и правилах безопасной езды. Особое внимание уделили использованию защитной экипировки. Ребята задавали много вопросов, в том числе о типах шлемов, которые используют байкеры. Также школьники смогли посидеть за рулем настоящих трассовых байков, на одометрах которых не один десяток километров по дорогам России и зарубежья.

По словам молодогвардейца Олега Пестова, в ходе мастер-класса ему не только удалось записать интересный рассказ бывалых мотоциклистов, но и сделать хорошие кадры крутых байков для сюжета о мире мотоциклов и байкерах.

Председатель Совета сторонников партии «Единая Россия» в муниципалитете, координатор проекта «Старший брат» в Балашихе Александр Евсюткин отметил, что поступают предложения провести различные мастер-классы, и в ближайшее время интересное мероприятие пройдет в одном их парков Балашихи. Мастер-класс будет посвящен фото- и видеосъемке.

«У нас сложилась уже хорошая традиция встречаться на свежем воздухе. Также мы транслируем занятия в социальные сети, чтобы привлечь как можно больше ребят. Особое внимание уделяем подросткам из многодетных и малообеспеченных семей», — заключил Евсюткин.