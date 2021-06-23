РИАМО - 23 июн. Строители закончили возведение эстакады съезда с Северо-Восточной хорды (СВХ) на 5-й проезд Подбельского. Работы проходили в рамках первого этапа строительства многоуровневых транспортных развязок на пересечении СВХ с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, работы проходили в рамках первого этапа строительства многоуровневых транспортных развязок на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе.
«Было построено и реконструировано 1,4 километра дорог и три искусственных сооружения: эстакада протяженностью 225,85 метра, две подпорные стены протяженностью 82,74 и 11,8 метра. Также реконструированы все участки прилегающей улично-дорожной сети», – уточнил Загрутдинов.
Загрутдинов также добавил, что особое внимание уделяется реконструкции улиц районного значения.
Новые развязки обеспечат транспортную связь между Северо-Восточной хордой и местной улично-дорожной сетью районов Богородский, Метрогородок, Гольяново и Преображенское, где живут около 500 тыс. человек.
Увеличится пропускная способность улиц Большой Черкизовской, Краснобогатырской, Ивантеевской, Бойцовой и бульвара Маршала Рокоссовского.
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