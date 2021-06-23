РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В Подольске сотрудники полиции задержали рецидивиста из Москвы, подозреваемого в повреждении чужого автомобиля, сообщило УМВД России по горокругу.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 28-летнего уроженца Рязанской области, проживающего на территории округа, о том, что неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил переднее лобовое стекло его легкового автомобиля. Иномарка была припаркована во дворе одного из домов на улице Клемента Готвальда. Общая сумма материального ущерба составила более 15 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали ранее судимого 33-летнего жителя Москвы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.