РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. В городском округе Люберцы ежедневно проводятся работы по механизированной мойке и очистке от мусора дорог и тротуаров, в них участвуют более 20 единиц спецтехники и порядка 40 человек, сообщает управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

Ежедневно на муниципальной дорожной сети работают 5 комбинированных дорожных машин для механизированной уборки дорог, 5 тракторов для мойки тротуаров, 4 единицы техники для очистки тротуаров, 4 погрузчика и 4 самосвала на уборке и вывозы смета. В работах задействовано 37 человек.

Уборка улично-дорожной сети городского округа продолжается ежедневно. Проводятся работы по механизированной мойке дорог и тротуаров, уборке остановочных пунктов. За чистоту муниципальной сети дорог отвечает МБУ «Люберецкое ДЭП», предприятие убирает в центральной, восточной, северной частях города и в микрорайоне 7-8.

Жителей городского округа по вопросам уборки проезжей части и тротуаров просят обращаться по телефонам: 8(495)509-11-04, 8(495)503-30-45 или написать на электронную почту: admluberdor@yandex.ru.