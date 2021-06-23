РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Рецидивисту из Подольска дали 11 лет колонии за торговлю наркотиками, у него нашли 23,74 грамма героина в закладках и при себе, сообщила старший помощник прокурора Карина Ракитина.

В феврале житель Подольска занялся незаконным сбытом наркотических средств. Он получал их из тайника-закладки, после чего сам размещал закладки на территории округа и отправлял фотографии тайников по мессенджеру WhatsApp покупателям. На территории Одинцовского района он забрал 24 свертка героина массой 23,74 грамма. Пять из них успел разместить в заброшенном доме на улице Бронницкой в Подольске, после чего его задержали сотрудники полиции. Во время досмотра у подозреваемого изъяли 19 свертков с героином массой 18,82 грамма, которые предназначались для продажи.

Действия задержанного квалифицировали как покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием средств массовой информации, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление, совершенное обвиняемым, относится к категории особо тяжких. Ранее он уже был судим за совершение тяжких преступлений, поэтому в его действиях усмотрели особо опасный рецидив преступлений.

При таких обстоятельствах Подольский городской суд назначил обвиняемому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.