РИАМО - 23 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство тех, кто заболел сейчас коронавирусом, переносит индийский штамм, из-за этого выросла смертность и число тяжелых пациентов, сообщает «Интерфакс».

«Это (распространение индийского штамма – ред.) объясняет многие вещи, связанные с огромным количеством молодых людей, которые болеют, большого количества – где-то на 20-30% людей, которые болеют очень тяжело, находятся в реанимации, увеличением смертности», – отметил Собянин.

По его словам, 90% заболевших переносит новую мутацию инфекции – индийский штамм.

Градоначальник отметил, что данная разновидность коронавируса более агрессивная и требует от граждан в два раза большого уровня иммунитета.

С начала пандемии от коронавируса в Москве скончалось 21 686 человек, за последние сутки – 88. За минувшие сутки в столице выявили 6534 случая заражения, с начала пандемии в городе выявили 1 307 243 случая Covid-19.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Прививку от Covid‑19 теперь можно сделать во Дворце водных видов спорта «Лужники». Комплекс «Лужники» стал еще одним популярным общественным местом, где можно сделать прививку против коронавируса в Москве.

- Доктор Мясников рассказал о людях без противопоказаний к вакцинации от Covid‑19. Мясников отметил, что прививки рекомендуется делать пожилым, то есть гражданам, которые находятся в самой большой группе риска.

- Песков: Ввод локдауна в России не обсуждается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решения по борьбе с растущим количеством заболеваемости Covid-19 регионам необходимо принимать самостоятельно

- Столичные власти рассказали, как долго будут вводиться ограничения из‑за Covid‑19. Глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк отметил, что столица собирается «прыгать» от локдауна к локдауну, пока в городе не сформируется коллективный иммунитет.

- Немерюк привился от коронавируса во второй раз. Со слов главы столичного департамента также стало известно, что он переболел коронавирусом прошлой весной.

- Немерюк опроверг слухи о том, что в кафе будут пускать только москвичей. Столичная прописка для этого не нужна.

«Если вы вакцинировались, у вас есть QR-код в личном кабинете на госуслугах, <...> вы внесены в систему, пожалуйста, никаких вопросов нет», – сказал Немерюк.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 выросла в Москве в 10 раз. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов «Мои документы», в павильонах «Здоровая Москва» в парках.

- Еще 1856 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии поправились 242 744 человека.

- Названы округа Подмосковья, где не выявили ни одного случая Covid‑19 за сутки. Всего за это время в регионе зафиксировали 2 323 случая заболевания.

- Глава департамента развития новых территорий Москвы намерен ревакцинироваться. Число жителей столицы, которые получили хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса, составило более 2 млн человек.

- Еще 3 670 человек вылечились после коронавируса в столице. Общее число выздоровевших в городе достигло 1 126 965.

- 52% россиян считают, что обязательная вакцинация помешает Covid‑19 в Московском регионе. В опросе, который проходил 20 июня, поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 17 594 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 323 больных. В Москве - 6 534.

- Москвичи смогут получить QR‑код для посещения ресторанов так, как им удобно. На входах в московские кафе не будут принимать бумажные справки или сертификаты без QR-кодов.

- В Подмосковье могут ввести новые ограничения из‑за коронавируса. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение Covid-19.