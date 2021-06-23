РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. Мытищинской городской прокуратурой направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя Москвы за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, сообщается на сайте администрации горокруга.

Преступления были совершены в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом с целью реализации своего преступного умысла. Они приобрели табачную продукцию различного наименования с поддельными с марками, поместили в торговое помещение на территории АО «Мытищинская ярмарка», где стали хранить в целях дальнейшего сбыта. После чего мужчина реализовал немаркированные табачные изделия женщине, действующей в рамках оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка».

По предъявленному обвинению мужчина вину признал полностью, в отношении него органом следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершение указанного преступления, относящегося к категории тяжких, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.