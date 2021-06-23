РИАМО - 23 июн. На дороги Подмосковья вышли более 300 единиц техники для аэрации воздуха из-за жары, они поливают дороги в 62 городских округах в самое жаркое время - с 11:00 до 16:00, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По его словам, охлаждение асфальта необходимо, чтобы он не деформировался под длительным воздействием солнца. Также с 11:00 до 16:00 дороги наименее загружены машинами, поэтому проводить полив удобно.
Водителям на дороге нужно внимательно прислушиваться к своему самочувствию. Такая погода может спровоцировать у водителя обострение хронических заболеваний, сильные головные боли, общее ухудшение самочувствия. В таком состоянии находиться за рулем рискованно.
До конца недели в Московском регионе будет держаться аномальная жара 32-37 градусов, что выше климатической нормы на 12-14 градусов.
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