РИАМО - 23 июн. На дороги Подмосковья вышли более 300 единиц техники для аэрации воздуха из-за жары, они поливают дороги в 62 городских округах в самое жаркое время - с 11:00 до 16:00, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сегодня польют более 7 тыс км муниципальных и региональных дорог. Аэрация способствует устранению пыли, благодаря чему улучшается санитарное состояние улично-дорожной сети городов», - сказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

По его словам, охлаждение асфальта необходимо, чтобы он не деформировался под длительным воздействием солнца. Также с 11:00 до 16:00 дороги наименее загружены машинами, поэтому проводить полив удобно.

Водителям на дороге нужно внимательно прислушиваться к своему самочувствию. Такая погода может спровоцировать у водителя обострение хронических заболеваний, сильные головные боли, общее ухудшение самочувствия. В таком состоянии находиться за рулем рискованно.

До конца недели в Московском регионе будет держаться аномальная жара 32-37 градусов, что выше климатической нормы на 12-14 градусов.

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