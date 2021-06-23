РИАМО - 23 июн. Экстренное предупреждение объявлено в среду в Московской области из-за высокой пожароопасности (4 класс), сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.

В Дмитровском городском округе и Павловском Посаде наблюдается высокая пожароопасность (4 класс). В ряде муниципалитетов Московской области ожидается высокая пожароопасность (4 класс).

В случае необходимости нужно обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.

В регионе установилась аномально жаркая погода. Столбики термометров показывают отметки свыше 34 градусов.