РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. Мытищинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Мытищ в краже денег с банковского счета, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения похитил банковскую карту у своего знакомого, после чего, зная пин-код, совершил хищение денежных средств с банковской карты, привязанной к его расчетному счету, в общей сумме 58 000 рублей.

По предъявленному обвинению мужчина вину признал полностью, в отношении него органом следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершение преступления, относящегося к категории тяжких, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.