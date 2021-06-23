РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. Депутат Государственной думы, координатор экспертных советов при комитете по образованию и науке, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Лидия Антонова отчиталась в Люберцах за 5 лет работы, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Мы рассмотрели за этот период комитетом 133 законопроекта, комитет в этом созыве, я считаю, был серьезный. У нас была очень слаженная работа, мне было доверено ведение двух экспертных советов: первый - это вопросы, связанные с обучением и воспитанием детей, которые требуют особого подхода. Это дети особой группы по здоровью. Второй - это профессиональное образование», - сказала Антонова.

По ее словам, сейчас полное среднее образование огорчает: дети уходят после 9 класса.

«Больше всего детей идут к нам в колледжи по многим причинам: ЕГЭ, хотят получить профессию», - сказала Антонова.

Она отметила, что вопрос о школьном питании - один из важнейших.

«Жизнь далека от идеала, все понимают, что не все школы имеют соотвествующие столовые. Всегда хочу выразить признательность директорам, которые отвечают за качество питания. Хотя они не всегда могут сами выбрать поставщиков, это больная тема, но она имеет место», - объяснила Антонова.