РИАМО - 23 июн. Стандарты инвестиционной декларации планируется внедрить в 2021 году в семи пилотных регионах России, включая Московскую область. Данная работа ведется во исполнение послания президента России Владимира Путина, сообщается на сайте кабмина.

Первый зампред правительства Андрей Белоусов провел совещание по разработке и внедрению стандарта инвестиционной декларации субъекта РФ. В инвестиционной декларации пропишут четкие правила реализации инвестпроектов и меры поддержки. Так, бизнесу будет более понятно, куда и на каких условиях он может вложить средства без риска.

В текущем году стандарты инвестиционной декларации планируется внедрить в семи пилотных регионах — Воронежской, Сахалинской, Московской, Нижегородской, Тульской, Новгородской и Челябинской областях.

Белоусов поручил до конца июля подготовить методические указания по разработке инвестиционной декларации и направить их в пилотные регионы. Минэкономразвития поручили привлечь к разработке стандарта деловое сообщество и Агентство стратегических инициатив. Субъекты должны принять соответствующие нормативно-правовые акты и запустить декларацию в работу до 30 октября.

Инвестиционная декларация представляет собой обязательство региона перед инвестором. Она создается на фиксированный срок, в течение которого остается неизменной.

В декларацию, в частности, должно войти обращение губернатора с общим описанием инвестиционных целей, ключевые характеристики региона, инвестиционные приоритеты с привязкой к конкретной территории, описание инвестиционной стратегии, инвестпотенциала, команды специалистов, а также меры поддержки и непосредственно контакты. Инвестиционная декларация должна соответствовать региональному законодательству.

Цель документа – продекларировать инвестиционные возможности и четко сформулировать перспективу развития региона с учетом инвестстратегии и конкурентных преимуществ.