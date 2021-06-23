РИАМО - 23 июн. На метеостанции ВДНХ в Москве температура воздуха достигла рекордных 34,7 градусов, передает РИА Новости.

«В 14:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ температура воздуха составила плюс 34,7, что является очередным рекордом тепла!», — сообщил агентству ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1948 году, 33,6 градуса.

Из-за сильнейшей жары в столице и области продлили «оранжевый» уровень погодной опасности по 25 июня.

В столичном метро и на МЦК пассажирам раздают бутылки с водой.

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