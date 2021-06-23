РИАМО - 23 июн. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области создан telegram-канал «Биржа животных Подмосковья» с информацией по реализации сельскохозяйственных животных. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Участниками канала являются крупные производители сельскохозяйственной продукции, а также фермеры и представители личных подсобных хозяйств Подмосковья.
Первую информацию о реализации поголовья крупного рогатого скота голштинской породы предоставило предприятие «Аксиньино» городского округа Ступино.
Подписаться на telegram-канал «Биржа животных Московской области» можно по ссылке.
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