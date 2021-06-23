Весной 2021 года началась реконструкция Южного речного вокзала, который находится в Нагатинском Затоне столицы. Его территория не реставрировалась с начала девяностых и пришла в запустение, а теперь здесь, вслед за Северным речным вокзалом, планируют открыть популярную зону отдыха. Как преобразится речной вокзал на юге Москвы, куда с него можно будет отправиться в путешествие и когда ожидается открытие, выяснила корреспондент РИАМО.

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От уникальной достопримечательности до забвения

Южный речной вокзал построили в одно время с Северным – в 1930-х годах. Изначально он располагался в Кожуховской гавани, в районе которой на тот момент заканчивалась столичная территория. Это местоположение было выбрано неслучайно: порт находился вблизи железнодорожной ветки, с поезда можно было пересесть на речной транспорт и отправиться через Коломну на юг страны. Из Москвы-реки пароходы попадали в Оку, Каму и Волгу.

Изначально здание Южного речного вокзала было деревянным, но оно отличалось необычной архитектурой. Проектируя его, одесский инженер Роман (Рувим) Хигер уже представлял облик южной акватории столицы и встраивал здание в общий архитектурный ансамбль. Объект состоял из двух павильонов для пригородных и основных маршрутов, объединенных переходом. Эксперты отмечают, что Хигер реализовал в здании уникальную идею.

«В оформлении был использован глубокий ультрамарин для имитации южной ночи. В иссиня-черный цвет выкрасили купол здания. Внутри была гостиница, комнаты ожидания, комната матери и ребенка, а над центральным кассовым залом простиралась южная ночь», – рассказал краевед Филипп Смирнов порталу mos.ru.

Изначально этот порт служил отправной точкой для путешествий в южные края, но чуть позже власти начали развивать здесь и промышленную навигацию. Это помогло увеличить водоизмещение судов и открыть ряд новых предприятий, например, нефтеперерабатывающий завод.

В 1972 году Южный вокзал перенесли вниз по течению – в район Нагатинского затона. К этому времени столицу расширили, а реку углубили. Сегодня это место известно, как Кленовый бульвар, здесь до сих пор принимают суда. Деревянное здание разобрали во время реконструкции Нагатинской набережной, а сам вокзал временно расположили на дебаркадере, стоящем на правом берегу реки.

Для нового Южного порта в 1985 году построили двухэтажное здание в стиле советского модернизма. В 1986 году состоялся первый рейс: теплоход «Павел Юдин» отправился в Астрахань. Однако с приходом кризиса 90-х популярность южной навигации стала падать. Площади Южного речного вокзала начали сдавать в аренду, а вокруг него появилось рыночное пространство.

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Взлет популярности и долгожданная реконструкция

Новый виток развития в истории Южного речного вокзала начался только сейчас – масштабную реконструкцию объявил в 2021 году мэр Москвы Сергей Собянин. Это стало возможным благодаря открытию станции метро «Технопарк» и всплеску популярности нового парка развлечений «Остров мечты».

«Это важная транспортная точка на юге столицы. Но в последние годы из-за малой доступности для пассажиров здесь реже принимают круизные теплоходы. <…> Южный речной вокзал станет удобным транспортно-пересадочным узлом и популярным местом отдыха», – отметил градоначальник на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

По словам Собянина, работы завершат к осени 2022 года – торжественное открытие планируют провести в День города. За это время отреставрируют здание и причал Южного речного вокзала, обустроят зону отдыха и проложат велодорожки. Помимо этого, полностью реконструируют набережную и возведут общественно-деловую застройку с офисами и торговыми центрами. А еще рядом с вокзалом планируют открыть галерею современного искусства.

Директор Северного речного вокзала Сергей Ромазанов считает, что речной вокзал на юге Москвы имеет большой потенциал и может стать популярным среди жителей столицы.

«Согласно проекту, планируется масштабная реновация всей территории Южного речного вокзала, которая позволит сделать вокзал центром притяжения москвичей и гостей столицы. Будет обустроена набережная, появится общественно-деловая застройка с торговыми центрами и ресторанами, а поэтапное обновление прибрежных зон сделает набережную еще более привлекательной и комфортной для прогулок и семейного отдыха», – отмечает эксперт.

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Новые дороги и спа-комплекс

Процесс реновации также коснется и транспортной доступности Южного речного вокзала: дорожную развязку планируют сделать более удобной. Через затон Новинки построят два пешеходных моста, которые свяжут несколько районов: обновленную территорию промзоны «ЗИЛ», жилые комплексы на противоположном берегу реки, технопарк и парк «Остров мечты».

Уже сейчас перестраивают две набережные вблизи Южного порта – Марка Шагала и затона Новинки. Здесь возведут плавучий спа-комплекс и парк водных аттракционов. Также на территории можно будет воспользоваться прокатом водного транспорта и погулять в саду с водными растениями.

Подобная реконструкция положительно отразится на развитии города. Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков считает, что Южный речной вокзал будет хорошей альтернативой недавно отремонтированному Северному и завоюет популярность среди москвичей.

«Длительные и короткие круизы очень востребованы в условиях коронавирусных ограничений и сложной экономической ситуации для многих. В этих условиях путешествие по России становится хорошей альтернативой отдыху заграницей», – отмечает эксперт.

Чирков также обращает внимание, что реновациях подобных объектов позитивно влияет на развитие водного транспорта в столице. По мнению эксперта, это немаловажно для поддержания экономики страны в целом.

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Из Москвы к Черному морю

Сергей Собянин пообещал, что во время реставрационных работ навигацию из Южного речного вокзала приостанавливать не будут. Этим летом отсюда можно будет отправиться в круиз к городам юга страны: в 2021 году здесь ожидается около 130 подходов круизных судов.

Жители и гости столицы смогут попасть в Рязань, Константиново, Муром, Нижний Новгород, Коломну, Касимов. Сергей Ромазанов отмечает, что особой популярностью пользуется маршрут «Московская кругосветка».

«Выйдя в плавание с Южного речного вокзала, они проходят по Оке, Волге, системе водохранилищ и, проплывая через канал имени Москвы, завершают путешествие на Северном речном вокзале», – рассказал он порталу mos.ru.

После реставрации с Южного речного вокзала также можно будет отправиться в Коломну, Нижний Новгород или Калязин, а продолжить путешествие через Волгоград вплоть до Черного моря. В планах перевозчиков разработать новые маршруты, например, до Ярославля или Перми. Кроме того, отсюда планируют запускать экскурсионные речные прогулки по центру города и проводить развлекательную программу на банкетных теплоходах.

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