РИАМО - 23 июн. Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко раскритиковал поступок актера Егора Бероева, который сравнил вакцинацию от коронавируса в Москве с Холокостом.

На вручении премии «ТЭФИ – Летопись победы» Бероев вышел на сцену в пиджаке с большой желтой звездой и сказал, что не привился от Covid-19. Артист попросил не допустить «сегрегации общества».

«При всем уважении к таланту Егора Бероева (а я смотрел не один фильм, где он играл), не могу не высказаться о его недавнем выступлении на тему вакцинации. Возмутительно слышать такие слова со сцены от образованного и популярного человека, чье мнение может оказаться решающим для многих при принятии решения о вакцинации. При чем здесь вражда? О чем вообще речь?! Вакцинацию обсуждать лучше медикам, микробиологам и санитарным врачам», - написал Вечорко в своем Telegram-канале.

Врач подчеркнул, что мнение в вопросах вакцинации должно быть взвешенным и компетентным.

«Из-за досужих разговоров мы уже видим результат медленной вакцинации москвичей, теперь снова живем на пике третьей волны. Что нам еще нужно? Получить вторую Италию или Америку? Или все-таки последовать примеру цивилизованных стран, в том числе Израиля», - отметил Вечорко.

С 28 июня в кафе и рестораны Москвы будут пускать только вакцинированных горожан, переболевших меньше 6 месяцев назад, а также тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Прививку от Covid‑19 теперь можно сделать во Дворце водных видов спорта «Лужники». Комплекс «Лужники» стал еще одним популярным общественным местом, где можно сделать прививку против коронавируса в Москве.

- Доктор Мясников рассказал о людях без противопоказаний к вакцинации от Covid‑19. Мясников отметил, что прививки рекомендуется делать пожилым, то есть гражданам, которые находятся в самой большой группе риска.

- Песков: Ввод локдауна в России не обсуждается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решения по борьбе с растущим количеством заболеваемости Covid-19 регионам необходимо принимать самостоятельно

- Столичные власти рассказали, как долго будут вводиться ограничения из‑за Covid‑19. Глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк отметил, что столица собирается «прыгать» от локдауна к локдауну, пока в городе не сформируется коллективный иммунитет.

- Немерюк привился от коронавируса во второй раз. Со слов главы столичного департамента также стало известно, что он переболел коронавирусом прошлой весной.

- Немерюк опроверг слухи о том, что в кафе будут пускать только москвичей. Столичная прописка для этого не нужна.

«Если вы вакцинировались, у вас есть QR-код в личном кабинете на госуслугах, <...> вы внесены в систему, пожалуйста, никаких вопросов нет», – сказал Немерюк.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 выросла в Москве в 10 раз. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов «Мои документы», в павильонах «Здоровая Москва» в парках.

- Еще 1856 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии поправились 242 744 человека.

- Названы округа Подмосковья, где не выявили ни одного случая Covid‑19 за сутки. Всего за это время в регионе зафиксировали 2 323 случая заболевания.

- Глава департамента развития новых территорий Москвы намерен ревакцинироваться. Число жителей столицы, которые получили хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса, составило более 2 млн человек.

- Еще 3 670 человек вылечились после коронавируса в столице. Общее число выздоровевших в городе достигло 1 126 965.

- 52% россиян считают, что обязательная вакцинация помешает Covid‑19 в Московском регионе. В опросе, который проходил 20 июня, поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 17 594 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 323 больных. В Москве - 6 534.

- Москвичи смогут получить QR‑код для посещения ресторанов так, как им удобно. На входах в московские кафе не будут принимать бумажные справки или сертификаты без QR-кодов.

- В Подмосковье могут ввести новые ограничения из‑за коронавируса. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение Covid-19.