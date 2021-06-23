РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 июн. Около 15 уникальных операций в год по клипированию открытого артериального протока у недоношенных детей проводят в Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) в подмосковной Балашихе, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

У детей, которые рождаются с массой тела меньше 1 кг, очень часто формируется такой порок сердца, как открытый артериальный проток - сообщение между аортой и легочным стволом. Он жизненно необходим плоду, пока тот находится внутриутробно. У доношенных и поздних недоношенных младенцев этот проток закрывается сразу после рождения или в течении 1-2 суток. У крайне недоношенных - механизм закрытия протока незрелый или тяжесть состояния ребенка такова, что проток сам не закрывается.

«Функционирование протока оказывает пагубное влияние на развитие головного мозга, кишечника новорожденного и даже может привести к гибели пациента. Во многих случаях удается добиться закрытия протока введением специальных лекарственных препаратов. Но бывает, что препараты не эффективны, и тогда приходится радикально устранять патологию - проводить операцию перевязки или наложения металлический клипсы на проток. Ежегодно в стенах МОПЦ проводится около 15 таких операций», - говорится в сообщении.

В МОПЦ такие хирургические вмешательства проводятся в операционной отделения реанимации и интенсивной терапии, что позволяет исключить транспортировку ребенка в другой медицинский центр. Операции выполняются бригадой кардиохирургов и анестезиологов-реаниматологов из НЦССХ им. А.Н. Бакулева и Московского областного перинатального центра.

После проведения операции состояние ребенка стабилизируется и он быстрее идет на поправку.