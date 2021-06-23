РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. Мытищинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело по обвинению жителя города Александров в совершении кражи денег с банковского счета, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мужчина на крыльце караоке-клуба «Кадриль» нашел дебетовую карту банка ВТБ, принадлежащую Смирнову, и неправомерно ею завладел. Он похитил электронные денежные средства на банковском счете потерпевшего на общую сумму 6 174 рублей 65 копеек.

Мужчина вину признал полностью, в отношении него органом следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершение указанного преступления, относящегося к категории тяжких, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.