РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В микрорайоне Кузнечики Подольска заканчивают работы по устройству дополнительных парковочных мест на четной стороне улицы Генерала Стрельбицкого, стоимость работ составила более 1,3 миллиона рублей, сообщает территориальное управление администрации.

Благоустроили двор согласно муниципальному контракту администрации и подрядчика - общества с ограниченной ответственностью «СтройГранд». Средства на парковку заложены в бюджет округа. Гарантийный срок на выполненные работы - 36 месяцев.

В ближайшие дни будет организована приемка выполненных работ.