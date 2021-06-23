РИАМО - 23 июн. Среда, 23 июня, стала самым жарким днем в Москве за историю метеонаблюдений с 1948 года, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве установлен новый рекорд жары! В 14:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ температура воздуха составила плюс 34,3, что является очередным рекордом тепла!» — написал в своем Instagram Тишковец.

Он добавил, что прежний максимум держался с 1948 года — тогда была зафиксирована отметка 33,6 градуса.

Ранее Тишковец сообщал, что в среду может быть побит двойной исторический рекорд по жаре — 1948 года (33,6 градуса) и 1901 года (34,7 градуса).

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