РИАМО - 23 июн. Геронтолог Владимир Хавинсон сообщил, что процесс старения зависит от внутренних процессов организма, сообщает Nation News.

По его словам, все процессы старения начинаются изнутри: старение клеток сердца, мозга, печени.

«Если сделать обычную «декорацию» внешности с помощью ботокса, то это не будет иметь никакого отношения к продлению молодости. Это называется косметологией — эстетической терапией внешнего вида. И только!» — считает Хавинсон.

Также он рассказал, что процесс старения зависит в 30% — от генетики, в 15% — от здравоохранения и в 50% — от образа жизни. Для того, чтобы медленнее стареть, нужно соблюдать правильный ритм жизни – днем работать, а ночью спать. Если человек меньше спит, то мелатонин не вырабатывается, и процесс старения происходит в несколько раз быстрее.