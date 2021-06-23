РИАМО - 23 июн. 14-летний мальчик получил травму руки при прыжке в воду с тарзанки на водоеме в деревне Кушки Талдомского городского округа, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 22 июня. По предварительным данным, ребенок во время прыжка зацепился рукой за петлю тарзанки, в результате чего произошла ампутация кисти.

По данному факту следователи назначили доследственную проверку. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.