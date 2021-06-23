РИАМО - 23 июн. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст посетил церемонию прощания с тележурналистом Анатолием Лысенко в Москве и выразил соболезнования семье покойного, передает корреспондент РИАМО.

Известный советский и российский тележурналист, глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко скончался в возрасте 84 лет 20 июня. Прощание с ним прошло в среду в четвертой студии АСК-1 телецентра «Останкино».

«Мы прощаемся с Анатолием Григорьевичем в «Четверке», отсюда началось новое телевидение. Здесь выходил «Взгляд», который придумал и которым управлял Анатолий Григорьевич. Он придумал много всего, до этого и после этого. В 90-е, когда «Взгляд» закрыли, он стал вызывать нас к себе по очереди и сказал делать свои программы, а сам начал делать ВГТРК, затем «ТВ Центр», а потом «ОТР», — сказал Эрнст.

Он добавил, что Лысенко создал огромное количество интересных программ, а также открыл большое число талантов и дал возможность реализоваться многим людям.

Эрнст отметил, что коллеги Лысенко уважали его за справедливость, доброту и огромный опыт.

Лысенко родился 14 апреля 1937 года. С 1957 года он работал в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Он был одним из создателей программ «КВН», «Мир и молодежь», «Аукцион» и других. В 1987-1990 годах он руководил программой «Взгляд». Также он работал в ВГТРК, московском комитете по телекоммуникациям и СМИ, совете директоров компании «ТВ-Центр». С 2012 года он был гендиректором ОТР.