РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 июн. Значительное ухудшение качества воды, поставляемой на ВНС №6 Восточной системой водоснабжения ГУП МО «КСМО» по показателям «железо» и «мутность», может отразиться на качестве поставляемого ресурса в нескольких микрорайонах Щелкова, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Ухудшение качества холодной воды возможно в микрорайонах: Богородский, Щелково-7, Верхнее Потапово, Фряновское шоссе, д. 64, корп. 1, 2, 3.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.