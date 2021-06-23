РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Подольское предприятие «НИИ НПО «ЛУЧ» подтвердило статус «Лидер производственной системы «Росатома» по итогам работы в 2020 году, сообщило предприятие.

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» второй год подряд удостоено звания «Предприятие – лидер ПСР». Такое решение было принято в ходе работы управляющего совета проекта «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли». В заседании участвовали руководители госкорпорации «Росатом» и директора предприятий в контуре развертывания ПСР. Статус присвоен предприятию на основании результатов, достигнутых коллективом ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» в развертывании ПСР в 2020 году.

Для подтверждения статуса необходимо было соответствовать целому ряду требований, главное из которых – выполнение всех бизнес-показателей на целевом уровне. Оценивались результаты реализации ПСР-проектов, развития ПСР-потока «Наработка закиси-окиси урана», реализуемого в отделении «Техно-Луч» и ПСР-образца «Визуальное управление НИОКР», реализуемого в отделении НТЦ «ИСТОК». Также работа предприятия с предложениями по улучшениям, развитие направления «Каракури», вовлеченность руководителей.

За прошедший год на предприятии продолжалось развитие ПСР-потока и ПСР-образца. Реализовано 40 ПСР-проектов, в отделении «Техно-Луч» – с существенным экономическим эффектом. От сотрудников поступило 54 предложения по улучшениям, направленные на снижение потерь и повышение эффективности производства. Разработали и реализовали три устройства малой механизации – каракури.

Сотрудники предприятия прошли 350 обучающих курсов по принципам и методам ПСР. Для выполнения требований по направлению «ПСР-инжиниринг» сотрудники прошли обучение, тестирование и решили кейс по типовой проблеме на строительной площадке. Реализовали совместный проект по развитию организации-поставщика ООО «Термионика».

Итогом прошедшего управляющего совета стал протокол, в котором зафиксировали результаты системного развития ПСР на предприятиях за 2020 год, утвердили цели и задачи развития производственной системы в текущем году, определили круг предприятий, на которых продолжат системное развитие производственных систем. В него вошло и ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ».

Получение высокой оценки отраслевой комиссии за качество развертывания ПСР – это заслуга всего коллектива ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ».