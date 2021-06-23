РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июн. Подросток утонул в реке Баньке в подмосковном Красногорске вечером 22 июня, сообщил глава округа Алексей Спасский.

«Берегите детей! Вчера вечером в устье реки Баньки произошла трагедия: четверо мальчишек 12-14 лет решили искупаться в месте, где это запрещено. Никого из взрослых с ними не было. Один из парней не вынырнул из воды. Об этом очевидцы сообщили в службу спасения», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Водолазы-спасатели подняли мальчика со дна уже без признаков жизни. Спасти его не удалось.

Сейчас многие стремятся поближе к воде и прохладе. Но не нужно терять бдительность и забывать о мерах безопасности.

«Категорически запрещено купаться в необорудованных местах. В нашем округе 3 официальных пляжа, там дежурят спасатели, есть аптечка, раздевалки и туалеты. В иных местах вы купаетесь на свой страх и риск», - добавил глава округа.

Нельзя разрешать детям купаться без взрослых и самостоятельно пользоваться надувными матрацами, камерами, досками. Нельзя оставлять детей без присмотра.

Запрещено подплывать к близко идущим катерам, лодкам, плотам, нырять под них.