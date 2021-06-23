РИАМО - 23 июн. Врачи напоминают, что если злоупотреблять холодными напитками, кондиционером и холодным душем в жару, то можно получить переохлаждение, сообщает «Вечерняя Москва».

«Не надо переохлаждаться. Людям, у которых слабое горло, не стоит употреблять напитки со льдом. Любые замороженные продукты из холодильника лучше подогреть при комнатной температуре», — сказал терапевт Александр Карабиненко.

Мороженое также стоит есть с осторожностью в жару, чтобы не застудить горло. Еще оно содержит много вредного жира и сахара.

Карабиненко посоветовал иногда чистить фильтры кондиционера от грязи. По его словам не нужно сидеть под струей воздуха из кондиционера и направлять поток на голову или спину. От кондиционера желательно садиться подальше.

Врач-терапевт Надежда Чернышова советует установить температуру кондиционера на 5 градусов ниже температуры воздуха, чтобы не простудиться.

Обливание холодной водой в жару опасно. Эксперты советуют использовать для этого жидкость комнатной температуры, а после обливания принять горячий душ, чтобы сохранить ощущение прохлады.

«Чтобы правильно себя защитить, нужно надеть панамку или шляпу на голову. Стоит ограничить время своего пребывания на открытом солнце. Так вы не получите солнечный или тепловой удар», — добавил Карабиненко.

К 13 часам среды столбики термометров Москве достигли 33,5 градусов. 24 июня станет известно, насколько удалось превзойти рекорд 33,6 градуса 1948 года.

По мнению синоптиков, 23 июня Москва испытает самый сильный тепловой стресс, который превзойдет аномалию 2010 года, — это 7 часов рекордной жары подряд.

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