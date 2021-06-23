РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 июн. Сотрудники ГБУ «СтройЭксперт» провели осмотр административно-бытового комплекса в Щелкове, по итогам был выдан акт о соответствии требованиям ЗОС, сообщается на сайте Главгосстройнадзора Московской области.

В ходе осмотра сотрудники подведомственного Главгосстройнадзору ГБУ «СтройЭксперт» проверили несущие и ограждающие конструкции, инженерные сети, планировку, внутреннюю и наружную отделку, пожарную безопасность и энергоэффективность.

По результатам осмотра подготовлены выводы, необходимые для принятия решения о вводе объекта в эксплуатацию.