РИАМО - 23 июн. Температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ максимально приблизилась к рекорду 1948 года - плюс 33,6 градуса, сейчас в Москве плюс 33,5 градуса, сообщает «Метеоновости».

Близкой к рекорду отметки столбики термометров достигли в 13 часов. Окончательный максимум за 23 июня станет известен на следующий день.

Во время жары врачи советуют не злоупотреблять холодными напитками, избегать прямого попадания кондиционера, а также же не заниматься обливаниями холодной водой, имея слабое здоровье.

Кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов сообщил, что в среду жителей столицы ожидает самый большой тепловой стресс – семь часов жары подряд.

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