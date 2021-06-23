РИАМО - 23 июн. За первый месяц работы системы «Электронный талон» в Подмосковье в ней зарегистрировались более 1,4 тыс. пользователей. Таким образом, компании и индивидуальные предприниматели активно включаются в легальную сферу оборота отходов сноса, строительства и грунтов (ОССиГ), сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
Сейчас в системе «Электронный талон» зарегистрированы 462 отходообразователя, в том числе 12 крупных компаний-застройщиков и 344 перевозчика.
С 1 июня вступили в силу новые правила перемещения на переработку ОССиГ. Они необходимы для того, чтобы создать легальную и безопасную систему возврата вторичного сырья в хозяйственный оборот и предотвратить образование незаконных свалок. С этого момента запрещена перевозка строительных отходов без электронного талона и регистрации в РНИС – региональной навигационно-информационной системе Московской области.
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