РИАМО - 23 июн. Столичная прокуратура проводит проверку после гибели мужчины на стройке, инцидент произошел на западе Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В среду во время строительных работ обвалился грунт по адресу: улица Крылатская, 2б. Согласно предварительной информации, из-за происшествия погиб человек, еще один - пострадал.

Во время проверки Дорогомиловской межрайонной прокуратуре нужно установить обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, ведомству предстоит дать оценку действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов.

На месте инцидента находится и. о. Дорогомиловского межрайонного прокурора Таймураз Доев.