РИАМО - 23 июн. Первый заместитель руководителя администрации президента России Алексей Громов рассказал, что знал тележурналиста Анатолия Лысенко больше 20 лет, передает корреспондент РИАМО.

«Мы с Анатолием Григорьевичем знаем друг друга более 20 лет. Мы встречались и обсуждали вопросы отрасли телевидения. И, прежде всего, его всегда выделяло сочетание огромного жизненного опыта и современный правильный взгляд на развитие отрасли в будущем. Не было ни одной нашей встречи, чтобы он не попросил: не для себя, а для других людей», - сказал Громов.

Тележурналист, глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко умер в возрасте 84 лет 20 июня. Прощание с ним прошло в среду в Москве.

Лысенко — журналист, режиссер, продюсер, работал на телевидении с 1968 года. В конце 1980-х годов руководил программой «Взгляд». С 1990 по 1996 год был гендиректором ВГТРК. В 1990-е также участвовал в создании телеканала «ТВ Центр». В 2012 году стал руководителем Общественного телевидения России.