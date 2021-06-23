РИАМО - 23 июн. Рабочие приступили ко второму этапу работ по благоустройству территории возле вокзала Восточный, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«В рамках первого этапа привели в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу – заменили асфальтобетонное покрытие тротуаров, на месте «народных троп» сделали удобные дорожки. Для обеспечения безопасности пешеходов установлены новые фонари с энергосберегающими лампами», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках второго этапа предстоит построить подъездную дорогу от Амурской улицы к вокзалу. Ширина магистрали составит 7 м. По ней будет курсировать общественный транспорт.

Кроме того, парковочные места появятся под эстакадой Северо-Восточной хорды. Еще установят свыше 30 новых фонарей, лавочки и урны. Благоустройство закончат осенью.