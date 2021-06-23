РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. Раздача питьевой воды организована из-за жары в общественном транспорте городского округа Люберцы. Об этом рассказал журналистам глава округа Владимир Ружицкий.

Он отметил, что в связи с жаркой погодой сотрудники транспортных компаний в часы пик бесплатно предлагают пассажирам питьевую воду.

«Чтобы людям легче было переносить жару, в общественном транспорте, который обслуживают компании «Автоколонна 1787», «Ранд-Транс», «Стаффтранс», «Фабула», «Стаффтранс-1», организована раздача питьевой воды», - сказал глава Люберец.

При этом он особо подчеркнул, что в такую жаркую погоду, когда температура бьет все возможные рекорды, жителям округа следует избегать долгого пребывания на солнце, пить как можно больше воды, отказаться от необязательных поездок в часы пик.

«И главное - не забывайте носить маски!» - подытожил Ружицкий.

В среду в Московском регионе ожидается аномально высокая температура до 37 градусов. Это рекордная температура с начала лета.