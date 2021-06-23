РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В микрорайоне Кузнечики Подольска автомобиль сбил ребенка на самокате, проводится проверка, сообщает ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

20 июня в 18:50 на улице Академика Доллежаля у дома №19 водитель совершил наезд на ребенка, который переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травмы, ему оказали помощь медики.

По данному факту проводится проверка, в результате которой установят все обстоятельства происшедшего.