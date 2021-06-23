РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 июн. В Королеве на остановках и в автобусах раздают воду из-за аномальный жары, сообщает пресс-служба городской администрации.

Раздача бесплатной воды в транспорте и на остановках организована министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с перевозчиками.

Меры приняты из-за высокой температуры на улице. В среду в Московском регионе ожидается аномально высокая температура до 37 градусов. Это рекордная температура с начала лета.

Жителям рекомендовано пить больше воды и избегать прямых солнечных лучей.