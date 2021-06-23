РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В микрорайоне Климовск Подольска водитель сбил женщину на велосипеде и скрылся, его разыскивает полиция, сообщает ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

1 июня в районе дома №32 на улице Товарная в микрорайоне Климовск неустановленный автомобиль сбил женщину на велосипеде и скрылся с места ДТП.

Госавтоинспекторы устанавливают свидетелей дорожно-транспортного происшествия. Очевидцев просят обратиться по телефонам: 8(496)754-82-07, 8(977)302-35-66, 8(496)754-66-38.