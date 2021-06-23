РИАМО - 23 июн. В полдень столбик термометра на метеостанции на ВДНХ в Москве поднялся до 32,8 градуса, абсолютный максимум для 23 июня - 33,6 градуса, он был установлен в 1948 году, сообщается на сайте «Метеоновости».

22 июня в 16 часов в Москве зафиксировали очередной рекорд - 33,7 градуса. Предыдущий рекорд для этой даты - 31,8 градуса - фиксировали в Москве в 1917 году.

В среду в столице ожидается 35-37 градусов жары. Будет обновлен экстремум максимальной температуры.

В Московском регионе продлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

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