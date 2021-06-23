РИАМО - 23 июн. Минздрав РФ и правительство Москвы к июлю должны проработать вопрос о целесообразности перепрофилирования федеральных медицинских организаций для помощи пациентам с коронавирусом, передает ТАСС.

На сайте кабмина опубликовано соответствующее поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое он дал по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Совместно с правительством Москвы проработать вопрос о целесообразности перепрофилирования федеральных медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Доложить в правительство Российской Федерации о результатах. Срок — до 1 июля 2021 года», — говорится в документе.

За последние сутки в РФ зарегистрировано 17 594 новых случая Covid-19 в 85 регионах. Умерло 548 человек, выздоровели 12 660 граждан.

Всего за пандемию по России выявлено 5 368 513 случаев коронавируса, 130 895 смертей, выздоровели 4 902 110 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Немерюк привился от коронавируса во второй раз. Со слов главы столичного департамента также стало известно, что он переболел коронавирусом прошлой весной.

- Немерюк опроверг слухи о том, что в кафе будут пускать только москвичей. Столичная прописка для этого не нужна.

«Если вы вакцинировались, у вас есть QR-код в личном кабинете на госуслугах, <...> вы внесены в систему, пожалуйста, никаких вопросов нет», – сказал Немерюк.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 выросла в Москве в 10 раз. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов «Мои документы», в павильонах «Здоровая Москва» в парках.

- Еще 1856 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии поправились 242 744 человека.

- Названы округа Подмосковья, где не выявили ни одного случая Covid‑19 за сутки. Всего за это время в регионе зафиксировали 2 323 случая заболевания.

- Глава департамента развития новых территорий Москвы намерен ревакцинироваться. Число жителей столицы, которые получили хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса, составило более 2 млн человек.

- Еще 3 670 человек вылечились после коронавируса в столице. Общее число выздоровевших в городе достигло 1 126 965.

- 52% россиян считают, что обязательная вакцинация помешает Covid‑19 в Московском регионе. В опросе, который проходил 20 июня, поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 17 594 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 323 больных. В Москве - 6 534.

- Москвичи смогут получить QR‑код для посещения ресторанов так, как им удобно. На входах в московские кафе не будут принимать бумажные справки или сертификаты без QR-кодов.

- В Подмосковье могут ввести новые ограничения из‑за коронавируса. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение Covid-19.