РИАМО - 23 июн. Кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов сообщил, что в среду жителей столицы ожидает самый большой тепловой стресс – семь часов жары, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, такого теплового стресса не было в мегаполисе даже в 2010 году.

«Сегодня, 23 июня, Москва самая опасная из всех городов. Москва сегодня – самый опасный с точки зрения жары город России», – отметил эксперт.

Он добавил, что такая же ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах.

В Москве сохраняется жаркая погода. Накануне был побит рекорд по жаре 1917 года.

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