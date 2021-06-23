РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 июн. Строительство школы на 1775 учеников в жилом комплексе «Измайловский лес» подмосковной Балашихи планируют завершить в IV квартале текущего года, сообщается на странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент ГК «ПИК» ведет на объекте работы по отделке фасада, стен, а также монтаж системы вентиляции, работы по устройству кровли. Выполняются и подготовительные работы для устройства большого спортивного ядра.

В 2022 году школа готова будет принять своих первых учеников.