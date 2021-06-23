РИАМО - 23 июн. Гроб с телом заслуженного журналиста России, генерального директора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко вынесли из здания четвертой студии АСК-1 «Останкино» в Москве под громкие и продолжительные аплодисменты, передает корреспондент РИАМО.

На улице выстроилась очередь из поклонников, коллег и родственников Лысенко. Люди не переставали аплодировать, пока катафалк не отъехал от здания.

Тележурналист, глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко умер в возрасте 84 лет 20 июня.

Лысенко — журналист, режиссер, продюсер, работал на телевидении с 1968 года. В конце 1980-х годов руководил программой «Взгляд». С 1990 по 1996 год был гендиректором ВГТРК. В 1990-е также участвовал в создании телеканала «ТВ Центр». В 2012 году стал руководителем Общественного телевидения России.