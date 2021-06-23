РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 июн. В деревне Богослово в подмосковном Щелкове 25 июня пройдет расчистка берегов реки Лашутки, сообщается на сайте администрации городского округа.

Мероприятие пройдет в рамках акции «Вода России», инициированной Минприроды России в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Организатор акции – администрация городского округа Щелково, которая обеспечит волонтеров необходимым инвентарем. Встреча участников пройдет в деревне Богослово вблизи конечной остановки на кругу около храма в 12:00 (координаты: 56,0169314, 38,0732911).

Приглашаются все желающие принять участие в уборке.