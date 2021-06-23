РИАМО - 23 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел и открыл после реконструкции филиал №3 городской поликлиники №6 в районе Коптево на севере столицы, одновременно после реконструкции открылись еще три поликлиники, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Прием в них начинается с 28 июня. Три другие поликлиники - филиал №2 ДГП № 122 (Гольяново, Байкальская улица, д. 28), филиал №2 ГП №2 (Чертаново Центральное, Чертановская улица, д. 26) и филиал №4 ДГП №10 (Черемушки, Профсоюзная улица, д. 52).

«На днях мы завершили реконструкцию 4 городских поликлиник, которые теперь на 100% соответствуют новому московскому стандарту качества и комфорта медицинской помощи. В понедельник они примут первых пациентов», - сказал Собянин.

По его словам, с момента начала реализации программы реконструкцию провели уже в 15 поликлиниках города. В ближайшие месяцы начнет открываться по 1-2 поликлиники в неделю.

Здание клиники в Коптево 1968 года постройки. Реконструкцию начали в июне 2020 года, работы продлились год. Здание полностью перестроили, обустроили новый фасад, заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки, провели отделку помещений. Закуплено более 2,5 тыс. единиц современного оборудования. Здание рассчитано на 750 посещений в смену. В поликлинике работают 67 человек: 28 врачей, 23 медсестры и 16 сотрудников остального персонала. Потоки людей с инфекционными и другими заболеваниями входят через разные входы и разделены.

На прилегающей территории уложили плитку, поставили скамейки, 2 шлагбаума, разбили газоны, посадили деревья и кусты.

Сейчас в столице идет реконструкция еще 60 городских поликлиник общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. Их планируют завершить до конца 2021 г.