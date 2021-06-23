РИАМО - 23 июн. В рамках строительства первого участка Рублево-Архангельской линии московского метро планируют построить двухпутный тоннель протяженностью около 5 км, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Глава Стройкомплекса рассказал, что данный двухпутный тоннель будет включать два перегона: от «Бульвара Карбышева» до «Живописной» длиною около 1,4 км и от «Живописной» до «Строгино» протяженностью около 3,5 км. Причем большая часть последнего пройдет под Строгинским затоном.
«В месте выхода тоннеля из-под акватории Строгинского затона планируется создание эвакуационного выхода для пассажиров в соответствии с пожарными и технологическими нормами», – добавил Бочкарев.
По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, участок от «Бульвара Карбышева» до «Живописной» имеет сложную геологию, насыщенную карстово-суффозионными процессами, поэтому использование двухпутного метода проходки нужно в том числе для безопасности рабочих.
«За время работы в качестве оператора программы развития столичного метро мы уже приобрели большой опыт проходки двухпутных тоннелей – с помощью 10-метровых щитов-гигантов построены многокилометровые двухпутные участки Некрасовской и Большой кольцевой линии подземки», – напомнил Кравцов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки первого участка Рублево-Архангельской линии метро протяженностью свыше 12,5 км.
Здесь появятся шесть новых станций с рабочими названиями «Звенигородская» («Пресня»), «Карамышевская» («Проспект Маршала Жукова»), «Бульвар Карбышева» («Бульвар генерала Карбышева»), «Живописная», «Строгино» и «Липовая Роща». Новый участок метро обеспечит транспортную доступность для более чем 500 тыс. жителей северо-запада столицы.
Еще две станции две станции «Рублево-Архангельское» и «Ильинская», уже в подмосковном Красногорске, планируют строить в 2023 году.
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