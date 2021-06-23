РИАМО - 23 июн. В рамках строительства первого участка Рублево-Архангельской линии московского метро планируют построить двухпутный тоннель протяженностью около 5 км, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Проект планировки территории первого участка Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» предполагает помимо стандартных однопутных тоннелей сооружение двухпутного тоннеля общей протяженностью 4,8 км от станции «Бульвар Карбышева» до «Строгино», которая станет пересадочной на одноименную станцию Арбатско-Покровской ветки», – сказал заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса рассказал, что данный двухпутный тоннель будет включать два перегона: от «Бульвара Карбышева» до «Живописной» длиною около 1,4 км и от «Живописной» до «Строгино» протяженностью около 3,5 км. Причем большая часть последнего пройдет под Строгинским затоном.

«В месте выхода тоннеля из-под акватории Строгинского затона планируется создание эвакуационного выхода для пассажиров в соответствии с пожарными и технологическими нормами», – добавил Бочкарев.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, участок от «Бульвара Карбышева» до «Живописной» имеет сложную геологию, насыщенную карстово-суффозионными процессами, поэтому использование двухпутного метода проходки нужно в том числе для безопасности рабочих.

«За время работы в качестве оператора программы развития столичного метро мы уже приобрели большой опыт проходки двухпутных тоннелей – с помощью 10-метровых щитов-гигантов построены многокилометровые двухпутные участки Некрасовской и Большой кольцевой линии подземки», – напомнил Кравцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки первого участка Рублево-Архангельской линии метро протяженностью свыше 12,5 км.

Здесь появятся шесть новых станций с рабочими названиями «Звенигородская» («Пресня»), «Карамышевская» («Проспект Маршала Жукова»), «Бульвар Карбышева» («Бульвар генерала Карбышева»), «Живописная», «Строгино» и «Липовая Роща». Новый участок метро обеспечит транспортную доступность для более чем 500 тыс. жителей северо-запада столицы.

Еще две станции две станции «Рублево-Архангельское» и «Ильинская», уже в подмосковном Красногорске, планируют строить в 2023 году.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>